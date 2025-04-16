DOGE: Госдеп отменил финансирование проектов в других странах на сумму $215 млн

Госдепартамент отказался выделять гранты ряду стран, в том числе Белоруссии. Он отменил финансирование проектов на сумму в 215 миллионов долларов, сообщила пресс-служба департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии