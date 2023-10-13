В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела об убийстве амурского тигра

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Нанайскому району поступило сообщение от работников Национального парка «Анюйский» о том, что тигр проник через окно в сторожку, нанес увечья охотнику и застрелен на месте происшествия другим охотником, находившимся рядом.