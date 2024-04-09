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Аналитики РАН: экономика РФ может ежегодно расти на 3,5% при двух условиях

Аналитики РАН: экономика РФ может ежегодно расти на 3,5% при двух условиях

Рецепт роста экономики России не ниже 3,5% в год состоит из двух ингредиентов. Что именно должно стать «каркасом», рассказали экономисты из РАН в программной статье «Россия 2035: новое качество национальной экономики», опубликованной в свежем номере журнала «Проблемы прогнозирования», пишет РБК.

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