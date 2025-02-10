Вторая волна мобилизации в 2025 году: причины и реалии сегодняшнего дня не совсем радужны для россиян Ольга БезродняяВ последние недели в российском обществе активно обсуждаются слухи о возможной второй волне мобилизации в 2025 году.
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