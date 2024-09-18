Активные сотрудники РЖД собрались в Ногинске на "Слёт молодёжи"

Самые активные сотрудники РЖД собрались в подмосковном Ногинске на 16-й ежегодный "Слёт молодёжи". Это образовательная программа, просветительским партнёром которой выступает Российское общество "Знание".
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