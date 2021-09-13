Царь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов

Политика как она естьПолитикаЦарь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов Личная жизнь вождя оставалась тайной за семью печатями вплоть до XX съезда КПСС, на котором был разоблачён культ личности.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БалашовСтатейка с первых же строк вызывает недоверие отсылкой к ХХ съезду КПСС...Кто знает - понимает...ЛЮДМИЛА ХРАМОВАВсе это "бродило" в разговорах задолго до ХХ съезда.ААлексейДа кому какое дело до личной жизни - это занятие для недостойных людей. А Н. Аллилуева покончила с собой не по вине Сталина, а потому, что у неё был рак мозга, и она очень страдала из-за головных болей.АБАлександр БАвтор, про своих блядей расскажи.Комментировать
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