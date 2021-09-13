Политика как она есть

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Царь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов

Царь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов

Личная жизнь вождя оставалась тайной за семью печатями вплоть до XX съезда КПСС, на котором был разоблачён культ личности.

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Андрей Балашов
Статейка с первых же строк вызывает недоверие отсылкой к ХХ съезду КПСС...Кто знает - понимает...
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Все это "бродило" в разговорах задолго до ХХ съезда.
Алексей
Да кому какое дело до личной жизни - это занятие для недостойных людей. А Н. Аллилуева покончила с собой не по вине Сталина, а потому, что у неё был рак мозга, и она очень страдала из-за головных болей.
Александр Б
Автор, про своих блядей расскажи.

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