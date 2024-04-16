В Челябинске появились остановки «по требованию»

На некоторых маршрутах челябинских автобусов ввели остановки «по требованию». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», некоторые остановки на автобусных маршрутах №2 и №34 имеют статус «По требованию».
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