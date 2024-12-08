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Бойцы ВС РФ улучшили трофейный дрон ВСУ «Баба-яга» до «Тети Веры»

Бойцы ВС РФ улучшили трофейный дрон ВСУ «Баба-яга» до «Тети Веры»

Российские военные из подразделения БПЛА группировки войск «Центр» прямо на СВО улучшили трофейный ударный дрон «Баба-яга», превратив его в «Тетю Веру», сообщил старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев.

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