Губернатор Шумков обратился с особой просьбой к курганцам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона. Он сделал это после трагедии, которая случилась в Шадринске: в пожаре сегодня погибли трое детей — четырехгодовалые двойняшки и трехлетний ребенок.
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