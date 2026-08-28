«Сосьедад» Захаряна сыграет с «Лионом» и «Торреенсе» из 2-й лиги Португалии на общем этапе ЛЕ, с «Ювентусом» и «Кристал Пэлас» – на выезде

Стали известны соперники «Реал Сосьедад» на общем этапе Лиги Европы. Команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, примет «Лион», «Викторию» Пльзень, «Борнмут» и «Торреенсе», выступающий во 2-м дивизионе Португалии.
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