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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сосьедад» Захаряна сыграет с «Лионом» и «Торреенсе» из 2-й лиги Португалии на общем этапе ЛЕ, с «Ювентусом» и «Кристал Пэлас» – на выезде

Стали известны соперники «Реал Сосьедад» на общем этапе Лиги Европы.  Команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, примет «Лион», «Викторию» Пльзень, «Борнмут» и «Торреенсе», выступающий во 2-м дивизионе Португалии.

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