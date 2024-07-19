ЦБ сообщил о подорожании страховки за опасные объекты. Кого это коснется

Изменение старых тарифов произойдет с 30 июля. Для некоторых опасных объектов верхняя граница тарифа возрастет на 25% Центробанк сообщил о введении новых тарифов на страхование гражданской ответственности для владельцев опасных объектов — в их перечень входят в том числе объекты недвижимости и конструкции, применяемые в зданиях.
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