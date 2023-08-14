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Защитник «Вулвс» Килмен продлил контракт до 2028-го. Его назначили капитаном команды

Защитник «Вулвс» Килмен продлил контракт до 2028-го. Его назначили капитаном команды

Новое соглашение защитника «Вулверхэмптона» действует до 2028 года. Ранее Килмен был выбран новым капитаном команды после ухода Рубена Невеша в «Аль-Хилаль».

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