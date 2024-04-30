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В Улан-Удэ сотрудница банка помогла предотвратить мошенничество

В Улан-Удэ сотрудница банка помогла предотвратить мошенничество

Полицейские Улан-Удэ поблагодарили сотрудницу банка, которая предотвратила мошенничество. Она вовремя распознала схему злоумышленников и помогла пожилой женщине сохранить 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

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