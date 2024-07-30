НПО Грузии начнут регистрироваться по закону об иноагентах с 1 августа

REUTERS/Irakli Gedenidze С 1 августа финансируемые из-за рубежа неправительственные организации в Грузии начнут регистрироваться в соответствии с принятым законом "О прозрачности иностранного влияния", сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе в ходе брифинга 30 июля.