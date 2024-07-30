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НПО Грузии начнут регистрироваться по закону об иноагентах с 1 августа

НПО Грузии начнут регистрироваться по закону об иноагентах с 1 августа

REUTERS/Irakli Gedenidze С 1 августа финансируемые из-за рубежа неправительственные организации в Грузии начнут регистрироваться в соответствии с принятым законом "О прозрачности иностранного влияния", сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе в ходе брифинга 30 июля.

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