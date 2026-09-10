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Внук де Голля раскритиковал Нобелевскую премию за утрату ориентиров

Внук де Голля раскритиковал Нобелевскую премию за утрату ориентиров

Нобелевская премия утратила изначальные ориентиры. В последние годы она присуждается людям, руководствующимся политическими мотивами.

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