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«Байер» за 20 млн фунтов купил вингера «Саутгемптона» Теллу. Он забил 17 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа

«Байер» за 20 млн фунтов купил вингера «Саутгемптона» Теллу. Он забил 17 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа

Немецкий клуб объявил о подписании контракта с 24-летним игроком до 2028 года. По Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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