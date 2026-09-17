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Ничего больше не радует: какие признаки указывают, что стоит сменить работу

Ничего больше не радует: какие признаки указывают, что стоит сменить работу

Работа занимает значительную часть жизни, поэтому со временем отношение к ней может меняться. То, что несколько лет назад приносило интерес и ощущение развития, может перестать устраивать из-за новых обстоятельств, изменения целей или отсутствия перспектив.

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