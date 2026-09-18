Sweet Magnolias Canceled As Netflix Orders New JoAnna Garcia Swisher Series

Netflix has canceled the small-town drama Sweet Magnolias after five seasons, but there's a silver lining for one of its stars.
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