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Раненый боец России 14 дней один оборонял от ВСУ стратегически важное здание

Раненый боец России 14 дней один оборонял от ВСУ стратегически важное здание

В Минобороны России рассказали, что младший сержант Владислав Куданов во время освобождения населённого пункта в зоне СВО получил ранение и в одиночку 14 дней оборонял от украинских военных стратегически важное здание.

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