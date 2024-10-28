Раненый боец России 14 дней один оборонял от ВСУ стратегически важное здание

В Минобороны России рассказали, что младший сержант Владислав Куданов во время освобождения населённого пункта в зоне СВО получил ранение и в одиночку 14 дней оборонял от украинских военных стратегически важное здание.
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