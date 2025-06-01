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Царьград

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Трагедия в Марий Эл: авария унесла жизни трех человек, один в больнице

Трагедия в Марий Эл: авария унесла жизни трех человек, один в больнице

Катастрофа произошла в Звениговском районе Марий Эл. Водитель автомобиля Lifan потерял контроль из-за высокой скорости, в результате чего автомобиль перевернулся.

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