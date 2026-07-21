В Финляндии задержали двух человек после перехода границы с РФ

Финские пограничники задержали двух человек после незаконного пересечения границы с Россией. Инцидент произошел вечером в понедельник в районе города Иматра, сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу Финляндии.
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