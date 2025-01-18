Эндокринолог Павлова объяснила, при каких проблемах со здоровьем возникает изжога

Эндокринолог Павлова призвала россиян не игнорировать изжогу, если она начинает беспокоить чаще. Доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала помнить, что изжога является не самостоятельной болезнью, а симптомом патологических процессов в ЖКТ.