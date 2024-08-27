Жителей Курской области расстреливали в упор танки ВСУ

Жителей Курской области, пытавшихся уехать из зоны обстрела на своих машинах, расстреливали танки ВСУ, сообщает попавшая под этот танковый обстрел жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова, сообщает 26 августа RT.
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