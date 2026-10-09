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ВЕСТИ КРЫМ

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Сейчас в Крыму идёт большая подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Луки Крымского

Инициатива митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по созданию в Симферополе духовно-культурного центра имени святителя Луки Крымского получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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