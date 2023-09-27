На киностудии "Ленфильм" прошла премьера байопика о российском режиссере Балабанове

На киностудии "Ленфильм" прошла премьера фильма Медиагруппы "Красный квадрат", выпущенного при поддержке прокатной компании "АВК"PRO" в партнерстве с Первым каналом (18+) и радиостанцией "Наше радио" (18+) — "Алексей Балабанов.