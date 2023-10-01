SHOT: Экономист РАН взял кредит на миллион и сразу отдал деньги мошенникам

Telegram-канал SHOT сообщает, что мошенники обманули 58-летнего научного сотрудника Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН из Красногорска, выдав себя за работников портала «Госуслуг» и уговорив его взять кредит.
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