Полиция задержала южноуральца с гашишем от колумбийского наркокартеля

Полицейские Кыштыма задержали мужчину с гашишем в упаковке колумбийского наркокартеля. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
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