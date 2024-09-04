Полиция задержала южноуральца с гашишем от колумбийского наркокартеля

Полицейские Кыштыма задержали мужчину с гашишем в упаковке колумбийского наркокартеля. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.