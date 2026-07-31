Tour de France Femmes войдет в историю на Ванту

Источник изображения, Getty Images Автор Элла Гиббс Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Женский Тур де Франс начинается в Лозанна, Швейцария, в субботу, но по-настоящему волнует болельщиков первое восхождение на легендарную гору Ванту.
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