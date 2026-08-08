Кто заплатит за этот цирк?

ФРС печатает фантики, а вы покупаете кроссовки в кредит Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему ФРС одновременно должна спасать иену, Южную Корею и пузырь ИИ, но денег и фантиков на всех уже не хватит.
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