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Мы из Советского Союза

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Кто заплатит за этот цирк?

Кто заплатит за этот цирк?

ФРС печатает фантики, а вы покупаете кроссовки в кредит Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему ФРС одновременно должна спасать иену, Южную Корею и пузырь ИИ, но денег и фантиков на всех уже не хватит.

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