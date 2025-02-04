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Свежие комментарии

Легко ли снять собственное кино? Расскажут «Ми-ми-мишки»

Иногда так хочется почувствовать себя великим режиссёром и снять настоящий фантастический киношедевр! Вот и Кеша из «Ми-ми-мишек» решил вместе с друзьями заняться съёмками фильма про волшебников и дракона.

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