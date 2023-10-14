ЦАХАЛ: армия начнёт операцию в Газе на основании данных об оставшихся жителях

Представитель израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ необходимо оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации — если ситуация позволит, начнутся боевые операции.
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