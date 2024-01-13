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США на грани гражданской войны: штаты могут разделиться на сторонников Байдена и Трампа

США на грани гражданской войны: штаты могут разделиться на сторонников Байдена и Трампа

США на грани гражданской войны: штаты могут разделиться на сторонников Байдена и Трампа Евгения КомароваВ третью годовщину штурма Капитолия (6 января), события, которое оставило неизгладимый след в политической истории США, американская сцена снова становится ареной напряженных боев и противостояний.

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