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Царьград

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Депутат Гусев: партию шоколада со взрывчаткой нашли в зоне СВО

Депутат Гусев: партию шоколада со взрывчаткой нашли в зоне СВО

Шоколад, который способен лишить зубов или целой челюсти, обнаружили в зоне боевых действий.Партию шоколада со взрывчаткой нашли в зоне СВО, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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