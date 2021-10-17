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МВД ограничит скорость автобусов на сельских дорогах

МВД ограничит скорость автобусов на сельских дорогах

Министерство внутренних дел России предложило ограничить максимальную скорость загородных автобусов, не имеющих ремней безопасности, 70 километрами в час.

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