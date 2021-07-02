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Провокации НАТО в Черном море как шаг к военному конфликту с Россией

Провокации НАТО в Черном море как шаг к военному конфликту с Россией

Чего добивается блок НАТО, организовав учения Sea Breeze в Черном море? Сколько еще провокаций мы увидим до финала учений, который запланирован на 10 июля? Как ответит Россия НАТО и зачем в регионе появилась подводная лодка «Колпино», которая должна отработать элементы подводной войны с потенциальным противником? Могут ли провокации НАТО привести к локальному военному конфликту или даже мировой войне? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит эксперт Российского совета по международным делам Николай Межевич.

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