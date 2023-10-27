Коротченко: Модернизация США B61 говорит о возможности ядерной войны в Европе

Военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Юрьевич Коротченко предположил, что решение Соединенных Штатов Америки модернизировать атомную бомбу B61 может сигнализировать о том, что Вашингтон рассматривает вероятность ядерной войны с РФ на территории Европы.
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