Известный греческий поэт Никос Каввадиас имеет уссурийские корни

11 января 1910 года в Никольск-Уссурийске в семье греков, выходцев с острова Кефалиния, родился сын Никос — будущий известный поэт, чье творчество сравнивают по стилю с советскими поэтами Владимиром Высоцким, Николаем Заболоцким и Николаем Рубцовым.