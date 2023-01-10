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Известный греческий поэт Никос Каввадиас имеет уссурийские корни

Известный греческий поэт Никос Каввадиас имеет уссурийские корни

11 января 1910 года в Никольск-Уссурийске в семье греков, выходцев с острова Кефалиния, родился сын Никос — будущий известный поэт, чье творчество сравнивают по стилю с советскими поэтами Владимиром Высоцким, Николаем Заболоцким и Николаем Рубцовым.

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