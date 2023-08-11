МИД РФ: США затыкают рот всем, кто смеет высказываться против их официальной линии

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты затыкают рот всем, кто осмеливается выступать против их официальной линии, таким образом прокомментировав блокировку YouTube-канала бывшего инспектора ООН Скотта Риттера.
В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты затыкают рот всем, кто осмеливается выступать против их официальной линии, таким образом прокомментировав блокировку YouTube-канала бывшего инспектора ООН Скотта Риттера.
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