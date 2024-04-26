В деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

Чиновник отвергает свою причастность к получению взятки.фото: Mil.ru--> Следствие устанавливает причастность замминистра обороны Тимура Иванова, ранее арестованного по обвинению в получении взятки, а также к иным должностным преступлениям.
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