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В деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

В деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

Чиновник отвергает свою причастность к получению взятки.фото: Mil.ru--> Следствие устанавливает причастность замминистра обороны Тимура Иванова, ранее арестованного по обвинению в получении взятки, а также к иным должностным преступлениям.

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