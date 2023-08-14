БАТАЛЬОН "ШАМАН" В НАШЕМ ТЫЛУ: СОТНИ ДИВЕРСАНТОВ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ

Федор Липин

А мы почему то только пугаем ответными (зеркальными) мерами! Нам так же необходимо действовать на их территории, а то мы только занимаемся тем, что в соцсетях ловим "шпионов" из числа россиян, которые когда то ругали и критиковали власть! Если был бы жив Сталин, он бы давно убрал Зеленского и вычистил всю их верхушку)))