Закон и Порядок

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БАТАЛЬОН "ШАМАН" В НАШЕМ ТЫЛУ: СОТНИ ДИВЕРСАНТОВ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ

БАТАЛЬОН "ШАМАН" В НАШЕМ ТЫЛУ: СОТНИ ДИВЕРСАНТОВ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ

Киевский режим за неимением реальных успехов преуспел в террористической войне. И у Киева масса возможностей для этого.

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Комментарии
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НС
Нина Синельникова
Не ссыте, ребята, президент с Песковым всё разрулят
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1 час.
star
а почему беженцы с Украины отсиживаются в России ,а не воюют за свои дома,землю,свою религию?
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1 час.
Федор Липин
А мы почему то только пугаем ответными (зеркальными) мерами! Нам так же необходимо действовать на их территории, а то мы только занимаемся тем, что в соцсетях ловим &quot;шпионов&quot; из числа россиян, которые когда то ругали и критиковали власть! Если был бы жив Сталин, он бы давно убрал Зеленского и вычистил всю их верхушку)))
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15 мин.

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