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  • Дмитрий Гурин
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Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские авиаудары

Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские авиаудары

Конфликт между йеменскими хуситами и Израилем вышел на новую стадию. Так, после атаки группировки "Ансар Аллах" на Тель-Авив 19 июля, ЦАХАЛ на следующий день разбомбил порт в Йемене, убив 6 человек и ранив 90.

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