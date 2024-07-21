Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские авиаудары

Конфликт между йеменскими хуситами и Израилем вышел на новую стадию. Так, после атаки группировки "Ансар Аллах" на Тель-Авив 19 июля, ЦАХАЛ на следующий день разбомбил порт в Йемене, убив 6 человек и ранив 90.