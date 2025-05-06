Лунный календарь вместо ипотеки: как тарологи стали главными агентами по недвижимости

На российском рынке недвижимости намечается необычная тенденция — астрология поддерживает сделки. Опрос, проведенный застройщиком Strana Development, показал, что 40% покупателей жилья учитывают положение планет.
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