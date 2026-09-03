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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Чинит, что сломали другие»: Как дралась с Кержаковым, вышла за мошенника и почему скрывает нового мужа Милана Тюльпанова

Шоу-бизнес: «Чинит, что сломали другие»: Как дралась с Кержаковым, вышла за мошенника и почему скрывает нового мужа Милана Тюльпанова

Она хотела стать актрисой, занималась журналистикой, вела собственный блог, но славу обрела во время своего скандального развода и бесконечных выяснений отношений с известным футболистом Александром Кержаковым.

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