Автор «Волкодава» Мария Семёнова — о славянском фэнтези, матриархате и фольклоре

Родоначальник жанра «славянского фэнтези», автор «Волкодава», исследователь истории и быта славян Мария Семёнова рассказала RTVI о том, чем может быть интересна славянская мифология, что не так с историческими и псевдоисторическими романами, а также поделилась своим мнением о «Ведьмаке» и реконструкторах.