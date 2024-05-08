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Автор «Волкодава» Мария Семёнова — о славянском фэнтези, матриархате и фольклоре

Автор «Волкодава» Мария Семёнова — о славянском фэнтези, матриархате и фольклоре

Родоначальник жанра «славянского фэнтези», автор «Волкодава», исследователь истории и быта славян Мария Семёнова рассказала RTVI о том, чем может быть интересна славянская мифология, что не так с историческими и псевдоисторическими романами, а также поделилась своим мнением о «Ведьмаке» и реконструкторах.

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