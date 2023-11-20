Биполярное расстройство личности: что это, симптомы, признаки

Биполярное расстройство личности (БАР), также известное как эмоциональное неустойчивое расстройство личности, является серьезным психическим заболеванием, которое влияет на человеческую психику и взаимоотношения с окружающими.
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