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Царьград

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«Дорога челюстей»: в Брянской области зубной техник заделал ямы гипсовыми моделями

«Дорога челюстей»: в Брянской области зубной техник заделал ямы гипсовыми моделями

В брянском селе Толмачево ямы на дороге заделали гипсовыми челюстями.Житель села Толмачево Брянской области, работающий зубным техником, нашёл оригинальный способ борьбы с дорожными ямами.

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