«Дорога челюстей»: в Брянской области зубной техник заделал ямы гипсовыми моделями

В брянском селе Толмачево ямы на дороге заделали гипсовыми челюстями.Житель села Толмачево Брянской области, работающий зубным техником, нашёл оригинальный способ борьбы с дорожными ямами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Принцип эстоппел...
- Мать восьмерых де...
- Алекс Христофору:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым