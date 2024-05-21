«Эдмонтон» пробился в финал Западной конференции Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в седьмом матче серии обыграл «Ванкувер» и вышел в финал серии Западной конференции. Ранним утром 21 мая (мск) в Ванкувере завершился седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз».