«Ливерпуль» забил 2+ гола во всех 5 гостевых матчах сезона ЛЧ

«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» (3:1) в Лиссабоне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы забили не менее двух голов во всех 5 выездных играх текущего турнира.

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