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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о Дзюбе: «Говорят, Артем сложный человек, но для меня — нет. Надеюсь, он побьет очередной рекорд»

«Дзюба игрой доказывает, что он готовый футболист для сборной России. Знаю его характер, он уже с 18 лет играл у меня в «Спартаке», думаю, мы с ним провели хорошую работу.

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