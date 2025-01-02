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«Кровавая каша»: в Сети обсуждают прогноз Жириновского на 2025 год

«Кровавая каша»: в Сети обсуждают прогноз Жириновского на 2025 год

Что говорил известный политик-пророк о наступивших временах?В одном из своих выступлений в 2015 году Владимир Жириновский сделал ряд прогнозов на 2025 год, касающихся геополитической ситуации как на Ближнем Востоке, так и на постсоветском пространстве.

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