«Кровавая каша»: в Сети обсуждают прогноз Жириновского на 2025 год

Что говорил известный политик-пророк о наступивших временах?В одном из своих выступлений в 2015 году Владимир Жириновский сделал ряд прогнозов на 2025 год, касающихся геополитической ситуации как на Ближнем Востоке, так и на постсоветском пространстве.